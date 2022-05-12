ООН собирается расследовать военные преступления России в Украине

Совет ООН по правам человека в четверг примет решение по вопросу о начале расследования предполагаемых военных преступлений со стороны российских войск в районе Киева.

Резолюция, внесенная Украиной и поддержанная более чем 50 странами, уполномочит специальную комиссию расследовать события в районах близ Киева, в которых находились российские войска.

Комиссия подготовит доклад к началу следующего года.

«В районах… которые были оккупированы Россией в конце февраля и марте, произошли самые ужасные нарушения прав человека на европейском континенте за последние десятилетия», – подчеркнула первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Напомним, что в прошлом месяце Россия была исключена из Совета ООН по правам человека в связи с выдвинутыми в ее адрес обвинениями в противоправных действиях в Украине.

На том же заседании Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в стране зафиксировано множество примеров возможных военных преступлений, совершенных в ходе российского вторжения.

«Масштабы незаконных убийств, включая признаки массовых казней в районах к северу от Киева, шокируют», – сказала она. По ее оценкам, на сегодняшний день в Киевской области обнаружено 1000 тел.

Десятки стран выступили в поддержку резолюции, которая также потребует от Бачелет представить на июньской сессии обновленную информацию о нарушениях в Мариуполе.

«Работая вместе, мы должны послать убедительный сигнал тем, кто участвует в этой жестокой войне по собственному выбору, и обеспечить ответственность», – заявила посол США по правам человека Мишель Тейлор.