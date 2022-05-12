Еврокомиссия поможет Украине экспортировать зерно

Еврокомиссия заявила в четверг, что намерена сотрудничать с правительствами стран ЕС, чтобы помочь Украине экспортировать миллионы тонн зерна, застрявшего в стране из-за того, что российский флот блокирует украинские порты.

По данным Международного совета по зерну в 2020–21 годах Украина была четвертым по величине экспортером зерна в мире. Экспорт зерна из Украины составил 44,7 млн тонн, в основном в Китай, Африку и Европу. Украина также является одним из крупнейших производителей подсолнечного масла.

До вторжения России в Украину 90% зерна и подсолнечного масла вывозилось через украинские порты на Черном море – маршрут, который теперь закрыт. Проблемы с вывозом зерна из Украины грозят продовольственным кризисом, особенно в бедных регионах, таких как Африка.

«Используя инфраструктуру ЕС, мы должны вывезти 20 миллионов тонн зерна из Украины менее, чем за три месяца», – сказала комиссар ЕС по транспорту Адина Вэлян.

«Это гигантская задача, поэтому очень важно координировать и оптимизировать логистические цепочки, прокладывать новые маршруты и избегать, насколько это возможно, узких мест», – пояснила она.

Комиссия призвала транспортные компании предоставить больше транспортных средств и заявила, что сама создаст логистическую платформу для распределения свободных транспортных ресурсов в соответствии со спросом.

Комиссия также рассмотрит вопрос о гарантиях для автотранспортных компаний по страхованию транспортных средств, которые они отправляют в Украину, и призвала правительства стран ЕС выделить достаточное количество персонала для ускорения процедур на границе.

Наконец, комиссия будет координировать действия с правительствами стран ЕС для обеспечения дополнительных мощностей для временного хранения украинского экспорта