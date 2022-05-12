ЕС и Япония потребовали от России немедленно прекратить войну против Украины и заверили во всесторонней поддержке Киева

Европейский союз и Япония потребовали, чтобы Россия немедленно прекратила войну, которую она развязала против Украины, заверив, что намерены продолжать оказывать скоординированную всестороннюю поддержку Киеву.

Речь об этом идет в совместном заявлении, принятом по итогам саммита ЕС-Япония, который прошел в Токио. «ЕС и Япония требуют, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах. В сотрудничестве с G7 и другими странами-единомышленниками мы поддерживаем Украину, в том числе путем дальнейшего расширения санкций против путинской России», — заявили стороны.

В этой связи Брюссель и Токио заверили, что намерены продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине.

Они констатировали, что необоснованная и неспровоцированная военная агрессия России против независимой и суверенной Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. «Это делает наше сотрудничество необходимым более, чем когда-либо, в нашей решимости восстановить мир и стабильность и соблюдать Устав ООН и международное право. Мы решительно осуждаем российскую агрессию, которая приводит к массовым человеческим жертвам и страданиям мирных жителей», — сказано в заявлении. Стороны также выразили уверенность, что виновные в военных преступлениях и зверствах, совершенных Россией, будут привлечены к ответственности и привлечены к ответственности.

«Мы признаем, что незаконная агрессия России против Украины расшатывает основанный на правилах международный порядок и вызывает глобальные экономические потрясения, затрагивающие партнеров по всему миру. Мы будем работать вместе с международным сообществом на глобальных и многосторонних форумах, чтобы устранить и смягчить эти негативные глобальные последствия, вызванные агрессией», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны осудили роль режима Лукашенко в Беларуси в содействии военной агрессии России против Украины.

Они также отметили, что российская агрессия против Украины серьезно отразилась на международных энергетических рынках, что привело к дальнейшему значительному росту цен на ископаемое топливо и электроэнергию во всем мире. «Европейский союз выражает признательность Японии за проявленную ранее в этом году солидарность в обеспечении достаточных и доступных по цене поставок сжиженного природного газа (СПГ) на рынки ЕС. В свете санкций против России мы будем сотрудничать, чтобы поддерживать стабильность мировых энергетических рынков и помогать друг другу в обеспечении безопасности поставок, в частности поставок СПГ», — сказано в документе.

Кроме того, в заявлении речь идет о «немедленных мерах для ускорения перехода к энергетике на основе энергоэффективности и широкомасштабного внедрения чистых, безопасных и устойчивых источников энергии». «Мы будем сотрудничать, чтобы уменьшить зависимость Европы от поставок энергоносителей из России и обеспечить диверсификацию источников энергоснабжения, и признаем необходимость инвестиций для достижения этой цели», — отметили стороны.