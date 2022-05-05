Варшавская конференция доноров собрала для Украины около $ 6,5 млрд

В четверг в Варшаве состоялась международная конференция доноров по сбору средств для Украины, на которой было собрано около 6,5 миллиардов долларов, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Конференция, призванная помочь Украине справиться с экономическими и гуманитарными последствиями российского вторжения, была организована Польшей и Швецией в сотрудничестве с председателями Европейской комиссии и Европейского совета.

На пресс-конференции по окончании мероприятия Моравецкий дал более высокую оценку, сказав, что было собрано более 7 миллиардов евро. Представитель МИД Польши пока не ответил на просьбу Reuters пояснить ситуацию.

Такие страны, как Франция, Финляндия, Чешская Республика, Хорватия и другие, обязались выделить миллионы евро на поддержку гуманитарных и военных усилий в Украине.

Еврокомиссия также обязалась выделить 200 миллионов евро на помощь перемещенным лицам в Украине, говорится в заявлении.

По окончании мероприятия премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с момента начала российского вторжения Украина получила более 12 миллиардов долларов – как оружием, так и в виде финансовой помощи.