В Испании задержали Шария – СБУ

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает спецслужба в Telegram.

«Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей. Это задержание — очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неизбежно», — говорится в сообщении.

СБУ подозревает Анатолия Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (Государственная измена); ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении.