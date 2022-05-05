Україна перейшла у контрнаступи на двох напрямках. Залужний попросив в партнерів далекобійні ракети

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Джерело: Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі

Пряма мова Залужного: «Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні…

Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним».