Стоит ли играть в казино Эльдорадо

Каждое виртуальное казино — особенное. Все они отличаются дизайном, подходами к составлению своего игрового ассортимента, набором бонусов, уровнем прокачки своей игровой платформы. Есть у нас крупные онлайн казино, ничем не уступающие самым известным мировым брендам. Есть и маленькие площадки, нацеленные на узкую аудиторию.

Современное eldorado казино давно известно нашим игрокам. Его можно отнести к разряду мини-казино. Оно имеет ряд специфических черт, которые делают его уникальным.

Игровая платформа

Начиная с момента своего запуска, когда оно еще называлось Eldorado, казино работало только в браузерах. Его сервисы и игры были доступны на любом устройстве. Точно так же тогда работали все онлайн казино.

В 2021 году оператор этого игорного заведения предложил своим пользователям дополнительную возможность — игру в скачиваемом приложении. Оно разработано для мобильных устройств, на которых установлен Android. Запуск такого приложения выводит игровое казино Эльслотс в разряд наиболее прогрессивных.

Организация игры

Почти все онлайн казино, которые работают у нас, давно оформили игровые лицензии и предоставили своим пользователям максимум необходимой информации о себе, как того и требует международное законодательство. Однако Eldorado — казино, которое работает как в 2000-х. До сих пор его клон не приобрел никакой лицензии и скрывает информацию о своем операторе.

Такой подход не нравится большинству игроков. Они не имеют обычных гарантий:

Качественного игрового софта.

Защиты персональных данных.

Своевременных расчетов.

Честной игры.

В результате наиболее осторожные гемблеры покинули это казино и перешли на более открытые и надежные игровые ресурсы.

Игровой контент

Для того, чтобы играть, казино Эльслотс подходит слабо. Проверить это легко. Достаточно оценить лобби этого игорного заведения.

Параметры лобби Значение Количество провайдеров 23 Общее количество игр 307 Наличие новинок 0

В этом интернет казино в 10 раз меньше игр, чем в самом обычном казино Украины. Вдобавок, тут полностью отсутствуют покер, блекджек, баккара и другие настольные симуляторы. Нет здесь и видеопокера, который нравится многим гемблерам. Полностью отсутствуют live-игры.

Самая новая игра, которая была тут на момент составления обзора, вышла более полугода назад. А в разделе «Новые игры» есть такие слоты, вышедшие вышли 2, 3, и даже 7 лет назад. Это также не может привлечь требовательного и избалованного новинками игрока.

Бонусы и акции

Для тех, кто несмотря на все недостатки остается с Elslots, казино предлагает много бонусов:

Деньги, как поощрение депозитов.

Фриспины, как дополнение к денежным бонусам.

Депозитные бонусы и бездепозиты по промокодам.

Кэшбек, позволяющий вернуть некоторую часть проигранных ранее денег.

Размер этих бонусов напрямую зависит от статуса игрока в Елслотс.

Часть бонусов можно получить во время действия акций. Оператор постоянно запускает промо-акции, которые дают возможность подключить внеочередной бонус за пополнение депозита.

Турниры

В отличие от более крупных интернет казино, где организацией турниров занимаются провайдеры, в Эльслотс казино — это прерогатива исключительно оператора. Только он указывает сроки проведения турнира. Определяет его условия и награждает победителей.

Местные турниры имеют до 100 призовых мест. Их призовой фонд составляют деньги. Эти параметры могут изменяться. Для игроков, достигших высоких рангов программы лояльности есть закрытые соревнования. За победу в них дают более ценные ризы.

Эротик-шоу

Для привлечения новых пользователей оператор этого казино решил использовать оригинальный прием. Он запустил на своем сайте эротик-шоу с танцами четырех девушек. Степень откровенности их танца зависит от количества заработанных игроком фриспинов. Просмотр ролика с виртуальным стриптизом возможен с главной страницы сайта. По сути — это видеоролик, длина которого зависит от того, сколько денег «влил» пользователь на свой депозит.