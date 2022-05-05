Стоит ли играть в казино Эльдорадо

Каждое виртуальное казино — особенное. Все они отличаются дизайном, подходами к составлению своего игрового ассортимента, набором бонусов, уровнем прокачки своей игровой платформы. Есть у нас крупные онлайн казино, ничем не уступающие самым известным мировым брендам. Есть и маленькие площадки, нацеленные на узкую аудиторию.
Современное eldorado казино давно известно нашим игрокам. Его можно отнести к разряду мини-казино. Оно имеет ряд специфических черт, которые делают его уникальным.
Игровая платформа
Начиная с момента своего запуска, когда оно еще называлось Eldorado, казино работало только в браузерах. Его сервисы и игры были доступны на любом устройстве. Точно так же тогда работали все онлайн казино.
В 2021 году оператор этого игорного заведения предложил своим пользователям дополнительную возможность — игру в скачиваемом приложении. Оно разработано для мобильных устройств, на которых установлен Android. Запуск такого приложения выводит игровое казино Эльслотс в разряд наиболее прогрессивных.
Организация игры
Почти все онлайн казино, которые работают у нас, давно оформили игровые лицензии и предоставили своим пользователям максимум необходимой информации о себе, как того и требует международное законодательство. Однако Eldorado — казино, которое работает как в 2000-х. До сих пор его клон не приобрел никакой лицензии и скрывает информацию о своем операторе.
Такой подход не нравится большинству игроков. Они не имеют обычных гарантий:
- Качественного игрового софта.
- Защиты персональных данных.
- Своевременных расчетов.
- Честной игры.
В результате наиболее осторожные гемблеры покинули это казино и перешли на более открытые и надежные игровые ресурсы.
Игровой контент
Для того, чтобы играть, казино Эльслотс подходит слабо. Проверить это легко. Достаточно оценить лобби этого игорного заведения.
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Параметры лобби
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Значение
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Количество провайдеров
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23
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Общее количество игр
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307
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Наличие новинок
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0
В этом интернет казино в 10 раз меньше игр, чем в самом обычном казино Украины. Вдобавок, тут полностью отсутствуют покер, блекджек, баккара и другие настольные симуляторы. Нет здесь и видеопокера, который нравится многим гемблерам. Полностью отсутствуют live-игры.
Самая новая игра, которая была тут на момент составления обзора, вышла более полугода назад. А в разделе «Новые игры» есть такие слоты, вышедшие вышли 2, 3, и даже 7 лет назад. Это также не может привлечь требовательного и избалованного новинками игрока.
Бонусы и акции
Для тех, кто несмотря на все недостатки остается с Elslots, казино предлагает много бонусов:
- Деньги, как поощрение депозитов.
- Фриспины, как дополнение к денежным бонусам.
- Депозитные бонусы и бездепозиты по промокодам.
- Кэшбек, позволяющий вернуть некоторую часть проигранных ранее денег.
Размер этих бонусов напрямую зависит от статуса игрока в Елслотс.
Часть бонусов можно получить во время действия акций. Оператор постоянно запускает промо-акции, которые дают возможность подключить внеочередной бонус за пополнение депозита.
Турниры
В отличие от более крупных интернет казино, где организацией турниров занимаются провайдеры, в Эльслотс казино — это прерогатива исключительно оператора. Только он указывает сроки проведения турнира. Определяет его условия и награждает победителей.
Местные турниры имеют до 100 призовых мест. Их призовой фонд составляют деньги. Эти параметры могут изменяться. Для игроков, достигших высоких рангов программы лояльности есть закрытые соревнования. За победу в них дают более ценные ризы.
Эротик-шоу
Для привлечения новых пользователей оператор этого казино решил использовать оригинальный прием. Он запустил на своем сайте эротик-шоу с танцами четырех девушек. Степень откровенности их танца зависит от количества заработанных игроком фриспинов. Просмотр ролика с виртуальным стриптизом возможен с главной страницы сайта. По сути — это видеоролик, длина которого зависит от того, сколько денег «влил» пользователь на свой депозит.
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