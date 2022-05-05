Ще 45 млн фунтів стерлінгів: уряд Великої Британії готує допомогу для України

Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ Британії.

Ці кошти будуть розподілені між агентствами ООН та благодійними організаціями, які працюють на місцях, щоб забезпечити турботу, підтримку та захист для тих українців, які живуть у країні та за кордоном.

Зокрема, із 45 мільйонів фунтів стерлінгів 15 млн підуть до Українського гуманітарного фонду ООН (UHF), який надає невідкладну допомогу із порятунку життя та допомогу у подоланні сексуального та гендерного насильство через необхідні послуги, юридичний та кризовий супровід.

«Ще 15 мільйонів фунтів стерлінгів підуть до ЮНІСЕФ для фінансування життєво важливих послуг, таких як харчування вагітних жінок та підтримка психічного здоров’я дітей», – пояснюють у міністерстві.

Також найближчими тижнями із Британії планують доставити додаткове медичне обладнання, продукти харчування та іншу невідкладну допомогу.