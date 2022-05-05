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Окупанти третій день активно штурмують «Азовсталь», бої точаться на території заводу, — Азов

Святослав Паламар, полк Азов

Про це повідомляє заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар «Калина» у своєму відеозверненні.

Черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир’я та не дали можливості евакуювати цивільних осіб із підвалів заводу. Паламар закликав до допомоги у евакуації світову спільноту.

«Особисто звертаюсь до Верховного головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які у страшних муках помирають від неналежного лікування», – говорить він.

Інформацію також підтвердив у коментарі Громадсбкому голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. Він додає, що окупанти використовують артилерію, авіацію та іншу техніку – поранених стає все більше, а периметр скорочується.

5 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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