На Запорізькій ТЕС унаслідок російської окупації закінчилося вугілля, роботу станції зупинили

Про це пише в телеграмі міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

«Хочу роз’яснити мешканцям Енергодару ситуацію щодо зупинки роботи Запорізької ТЕС. На жаль, це вимушений крок – на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні постачання немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги», – написав Дмитро Орлов.

Мер Енергодару запевнив, що зупинку роботи ТЕС населення міста в плані надання комунальних послуг не відчує. Подачу світла та гарячого водопостачання в місті перевели на Запорізьку атомну електростанцію, тому можливе зниження температури води на кілька градусів.

«Персонал теплової станції тимчасово переведений на вимушений простій. Такий результат роботи «освободителей» в Енергодарі. Один з багатьох прикладів знищення і руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися», – додає мер Енергодару.