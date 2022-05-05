Можливі переговори Зеленського і Путіна стали на паузу після приїзду Джонсона

Після приїзду прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва можлива зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна стала менше імовірною.
Джерело: стаття «Української правди» «Від «капітуляції» Зеленського до капітуляції Путіна. Як ідуть переговори з Росією»
Дослівно зі статті: «Російська сторона… була фактично готова до зустрічі Зеленський – Путін.
Але сталися дві речі, після яких член делегації України Михайло Подоляк мусив відкрито визнати, що зустріч президентів уже «не на часі».
Друга перепона для домовленостей з росіянами прилетіла до Києва 9-го квітня».
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