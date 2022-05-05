Можливі переговори Зеленського і Путіна стали на паузу після приїзду Джонсона

Після приїзду прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва можлива зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна стала менше імовірною.

Джерело: стаття «Української правди» «Від «капітуляції» Зеленського до капітуляції Путіна. Як ідуть переговори з Росією»

Дослівно зі статті: «Російська сторона… була фактично готова до зустрічі Зеленський – Путін.

Але сталися дві речі, після яких член делегації України Михайло Подоляк мусив відкрито визнати, що зустріч президентів уже «не на часі».

Перша – викриття звірств, зґвалтувань, вбивств, розправ, грабунку, невибіркових бомбардувань та сотень і тисяч інших воєнних злочинів, вчинених російськими військами на тимчасово захоплених українських територіях…

Друга перепона для домовленостей з росіянами прилетіла до Києва 9-го квітня».