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Майже 40 мінометних прильотів: окупанти обстріляли Сумщину

Увечері 4 травня росіяни 40 разів обстріляли з мінометів Глухівську й Есманську громади Сумщини
Про це в телеграмі написав очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Близько 20-ї години (4 травня, — ред.) росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади», — зазначив він.

У Глухівській громаді зафіксували близько 20 прильотів у районі села Сопич. Приблизно 18 мінометних прильотів з боку РФ було в Есманській громаді, на околицях Бачівська та Товстодубового. Постраждалих і руйнувань унаслідок обстрілів немає.

5 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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