Командир полка «Азов»: российские военные прорвались на территорию «Азовстали»

Командующий основными силами обороны металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе заявил, что российские войска прорвались на территорию комбината, где на прошлой неделе прошла ограниченная эвакуация заблокированных гражданских лиц.

На видео, опубликованном в среду, командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко заявил, что нападения продолжаются второй день, «и там идут тяжелые, кровопролитные бои».

«Азовсталь» остается одним из крупнейших центров украинского военного сопротивления.

Комбинат подвергается массированным воздушным ударам и обстрелам со стороны российских войск. Российское государственное телевидение показало клубы дыма над «Азовсталью».