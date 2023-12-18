ЗСУ відбили 5 атак росіян на Бахмутському і 8 на Лиманському напрямках

У зведенні зазначається, що у зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 — південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога.