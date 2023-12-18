 
 
  »

Берлин и Вильнюс подписали соглашение о размещении немецких войск в Литве

Министр обороны Борис Писториус назвал соглашение о постоянном размещении немецкой бригады в Литве «историческим моментом»

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник назвал соглашение о постоянном размещении немецкой бригады в Литве «историческим моментом», добавив, что это первый раз, когда Германия постоянно размещает войска за пределами своих границ.

«Мы готовы и будем защищать территорию НАТО», — сказал Писториус на пресс-конференции с его литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом после подписания дорожной карты по созданию бригады.

Дивизия Бундесвера должна быть готова к развертыванию к 2027 году, сказал Писториус, добавив, что цель состоит в том, чтобы постоянно разместить 4800 военнослужащих и около 200 гражданских лиц в координации с НАТО после вторжения России в Украину.

18 декабря, 2023 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  