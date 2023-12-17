ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках Есмінець Британії відбив атаку під час супроводу торгового судна в Червоному морі » Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулось 89 бойових зіткнень між російськими військами і Силами оборони України. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 6 напрямках і ліквідували ще 1250 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 17 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 346 070 (+1250) осіб,

танків ‒ 5739 (+19),

бойових броньованих машин ‒ 10 692 (+25),

артилерійських систем – 8137 (+37),

РСЗВ – 923 (+3),

засобів ППО ‒ 609 (+4),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),

крилатих ракет ‒ 1610 (+1),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 766 (+56),

спеціальної техніки — 1194 (+4).