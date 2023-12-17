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Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 17.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 17 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 346 070 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 5739 (+19),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 692 (+25),
  • артилерійських систем – 8137 (+37),
  • РСЗВ – 923 (+3),
  • засобів ППО ‒ 609 (+4),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),
  • крилатих ракет ‒ 1610 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів — 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 766 (+56),
  • спеціальної техніки — 1194 (+4).
17 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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