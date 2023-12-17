Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 17 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 346 070 (+1250) осіб,
- танків ‒ 5739 (+19),
- бойових броньованих машин ‒ 10 692 (+25),
- артилерійських систем – 8137 (+37),
- РСЗВ – 923 (+3),
- засобів ППО ‒ 609 (+4),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),
- крилатих ракет ‒ 1610 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
- підводних човнів — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 766 (+56),
- спеціальної техніки — 1194 (+4).
Leave a Reply