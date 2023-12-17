ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках

16 грудня російські війська провели локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Також 16 грудня російські війська вели наступальні дії поблизу Авдіївки і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.

Окрім цього, 16 грудня російські війська продовжили контратаки на заході Запорізької області та нещодавно досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового.

Українські війська продовжували наземні операції на лівому березі Херсонської області 16 грудня.