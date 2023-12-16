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З України за добу виїхали на 4 тис. людей більше, аніж повернулися

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід». 

Відомо, що з України вчора виїхали 39 тисяч осіб: 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До країни ж прослідували 35 тисяч осіб, 31 тисяча з них – українці.

За спробу незаконного перетину державного кордону України було затримано 15 осіб. За словами прикордонників, двоє з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 13 було затримано поза визначеними пунктами перетину. Крім того, на виїзд з країни не пропущено п’ятьох чоловіків, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку.

16 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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