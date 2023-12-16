Судмедексперти назвали причину смерті актора Метью Перрі

Американський актор Метью Перрі помер від гострих наслідків вживання анестетика кетаміну, свідчать результати розтину його тіла, оприлюднені в п’ятницю, 15 грудня. Департамент судмедекспертизи округу Лос-Анджелес повідомив у звіті про розтин, що Перрі потонув у «частині свого басейну, що підігрівається», але це було другорядним фактором смерті актора, яка була визнана нещасним випадком.

Люди, близькі до Перрі, розповіли слідчим, що він проходив курс інфузійної терапії кетаміном, що вважається експериментальним методом лікування депресії та тривожності, повідомляє агенція AP. Але судмедексперт повідомив, що рівень кетаміну в організмі Перрі був у межах норми, що призначається для загальної анестезії під час операції, і що його останній сеанс лікування цим препаратом, який відбувся за півтора тижні до смерті, не пояснює такого високого рівня. Зазвичай препарат метаболізується за кілька годин. У звіті також згадуються ішемічна хвороба серця, яка була в актора, а також знайдений в його організмі бупренорфін, що застосовують для лікування опіоїдної залежності.

Виявленої кількості кетаміну «було б достатньо, щоб він втратив свідомість» й «здатність триматися над водою», сказав лікар Ендрю Столбах, медичний токсиколог з Школи медицини Джонса Хопкінса, який проаналізував звіт про розтин на прохання агенції AP. «Вживання заспокійливих препаратів у басейні або гідромасажній ванні, особливо наодинці, вкрай ризиковане і, на жаль, у даному випадку стало смертельним», — сказав Столбах, зазначивши при цьому, що і кетамін, і бупренорфін — самі по собі безпечні для вжитку препарати.

Кадр серіалу «Друзі». Зліва — направо: Девід Швіммер, Метью Перрі, Метт Леблан, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон Фото: Newscom/picture-alliance

Смерть Метью Перрі

Перрі знайшли мертвим 28 жовтня у його будинку в районі Пасифік-Палісейдс в Лос-Анджелесі. Наступного дня слідчі провели розтин тіла. Актор в минулому страждав від наркотичної залежності, але, згідно зі звітом поліції, в останні 19 місяців він не вживав наркотики. Перрі грав у піклбол раніше в той день, йдеться у звіті, і його асистентка, яка жила з ним, знайшла його в басейні у положенні обличчям вниз після того, як повернулася до будинку. Асистентка актора повідомила слідчим, що Перрі не хворів, не скаржився на здоров’я і не виявляв ознак нещодавнього вживання алкоголю або наркотиків.

Світову популярність Перрі здобув завдяки ролі Чендлера Бінга в культовому американському комедійному телесеріалі «Друзі» (Friends), який виходив протягом 10 сезонів на американському каналі NBC з 1994 по 2004 рік. У розпал показу серіалу 1997 та 2001 роках Перрі лікувався від наркотичної та алкогольної залежності. У своїх мемуарах він ділився, що 15 разів проходив реабілітацію і витратив близько 9 мільйонів доларів на боротьбу із залежністю. Перрі не був одружений і не мав дітей. На момент смерті йому було 54 роки.