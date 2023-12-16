Прем’єр Ірландії: ЄС продовжить надавати фінансову допомогу Україні, попри рішення Орбана

Фінансування Європейського союзу продовжить надходити в Україну, попри рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати схвалення пакета допомоги в розмірі 50 млрд євро на наступні чотири роки.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє The Guardian.

«Це не катастрофа в тому сенсі, що тепер ми можемо перевернути кредити Україні. Кошти продовжуватимуть надходити в Україну протягом наступних кількох місяців. І, сподіваюся, коли ми повернемося сюди в січні або лютому, ми зможемо узгодити пакет фінансової підтримки для України», — заявив він.

Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п’ять років. Це рішення мають ухвалити всі країни. Втім, прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який пов’язаний із тісними зв’язками з Кремлем, наклав вето.