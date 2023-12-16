Мер Лондона відмовив Кличку у передачі Україні списаного транспорту

Про це повідомляє The Telegraph.

У повідомленні йдеться, що у вересні Кличко написав листа до Кана з пропозицією передати Україні частину транспортних засобів, які за лондонською схемою утилізації Ulez мають бути здані на металобрухт, пояснюючи, що ці автівки матимуть «величезний потенціал» і використовуватимуться для «різноманітних рятувальних і транспортних ролей» на фронті.

Проте 12 грудня Кан написав відповідь Кличку, у якій відмовляється від пропозиції, тому що вона, за його словами, не відповідає «юридичному порогу», який вимагає від Ulez приносити економічну, соціальну та екологічну користь лондонцям.

Зазначається, що під транспорт, який підлягає утилізації, це повнопривідні пікапи.

Згідно зі схемою Ulez, автомобілісти Лондона можуть отримати одноразову виплату у розмірі 2000 фунтів стерлінгів (понад $2,4 тис.) за здачу на металобрухт авто, яке не відповідає вимогам податку на забруднення навколишнього середовища.

Декілька британських політиків розкритикували позицію Кана щодо передачі автівок Україні.

Кандидатка у мери Лондона від консерваторів Сьюзан Холл назвала відмову Кана «абсурдною», а на думку колишнього міністра уряду від партії Торі сера Джона Редвуда, схема Ulez є «надзвичайно шкідливою не лише для Лондона, але й для всього світу».