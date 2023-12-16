ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Українська військова розвідка запевняє, що російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції завищив кількість військових на фронті: не 617 тисяч, а близько 450 тисяч людей воюють проти України — представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини» 15 грудня

«Ворог подає викривлені дані, щоб спричинити інформаційний тиск на нашу країну, можливо, продовжити лякати когось за кордоном і додатково мотивувати своє й без того зазомбоване населення.

Це не єдина брехня, яка вчора (14 грудня – ред.) лунала з вуст російського диктатора. В принципі, щоразу, коли він там відкривав рота, він брехав. Але разом із тим російський диктатор вчора зізнався у цілій низці воєнних злочинів і власне заявив, що має намір їх продовжувати.

Стосовно цифри угруповання – зараз понад 450 тисяч (окупантів воює проти України – ред.). Не та цифра, яку вчора озвучила людина, схожа на Путіна. Хіба що він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. У цілому – це пропаганда».