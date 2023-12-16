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€50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Міністерство закордонних справ України вважає, що на саміті ЄС все ж було досягнуте «принципове рішення» про створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки —  заява відомства

В МЗС заявили, що принципове рішення щодо 50 млрд євро є «чітким сигналом, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться».

«Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування», – зазначили у відомстві.

В МЗС уточнили, що 50 млрд євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Також в МЗС привітали погодження 12-го пакета санкцій ЄС на саміті  і зобов’язання Євросоюзу та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) та Місію військової допомоги, а також через двосторонню допомогу держав-членів.

16 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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