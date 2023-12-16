CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори

В останні дні президентства Дональда Трампа у Білому домі не змогли знайти папку із секретною інформацією про втручання Росії у вибори 2016 року. Відтоді спецслужби безуспішно намагаються її повернути — розслідування CNN

Папка товщиною близько 25 сантиметрів містила «сирі» розвідувальні дані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО про російських агентів. Там, зокрема, йшлося про джерела й методи впливу РФ, які дали американській розвідці підстави говорити про спробу втручання Росії у вибори 2016 року на користь Трампа.

За даними CNN, дані в папці були настільки секретними, що американські конгресмени та їхні помічники з допуском до державної таємниці могли ознайомитися з ними лише у штаб-квартирі Центрального розвідувального управління. Там вони зберігались у замкненому сейфі.

Востаннє папку бачили в Білому домі в останні дні перебування Трампа на посаді президента. Він наказав привезти її туди, аби розсекретити низку документів, пов’язаних з розслідуванням втручання РФ у вибори – й довести, що насправді воно було спрямоване проти нього й не мало реального підґрунтя.

Під керівництвом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза папку переглядали помічники республіканців, які працювали над визначенням, яку саме інформацію звідти можна публікувати, а яку ні.