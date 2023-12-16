930 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 16 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 344 820 (+930) осіб,
- танків ‒ 5720 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 10 667 (+13),
- артилерійських систем – 8100 (+1),
- РСЗВ – 920 (+0),
- засобів ППО ‒ 605 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1609 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
- підводних човнів — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 710 (+11),
- спеціальної техніки — 1190 (+1).
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