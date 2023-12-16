З України за добу виїхали на 4 тис. людей більше, аніж повернулися ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні » 930 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Минулої доби між російськими окупантами й українськими захисниками на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Бахмутському та Авдіївському напрямках і ліквідували ще майже тисячу окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 16 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 344 820 (+930) осіб,

танків ‒ 5720 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 10 667 (+13),

артилерійських систем – 8100 (+1),

РСЗВ – 920 (+0),

засобів ППО ‒ 605 (+0),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12),

крилатих ракет ‒ 1609 (+1),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 710 (+11),

спеціальної техніки — 1190 (+1).