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ЗСУ за добу знищили 1090 ворогів, 14 танків і 38 бронемашин

Про це 15 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 15 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 343 890 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 5706 (+14),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 654 (+38),
  • артилерійських систем – 8099 (+11),
  • РСЗВ – 920 (+0),
  • засобів ППО ‒ 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),
  • крилатих ракет ‒ 1608 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів — 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 699 (+24),
  • спеціальної техніки — 1189 (+4).
15 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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