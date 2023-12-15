Хочу вести свою рубрику

Словацькі перевізники припинили блокаду кордону з Україною Швеція схвалила виділення Україні 124 млн євро допомоги » ЗСУ за добу знищили 1090 ворогів, 14 танків і 38 бронемашин Українські військові протягом доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1090 окупантів Про це 15 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 15 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 343 890 (+1090) осіб,

танків ‒ 5706 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 10 654 (+38),

артилерійських систем – 8099 (+11),

РСЗВ – 920 (+0),

засобів ППО ‒ 605 (+0),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),

крилатих ракет ‒ 1608 (+2),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 699 (+24),

спеціальної техніки — 1189 (+4).