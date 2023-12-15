ЗСУ за добу знищили 1090 ворогів, 14 танків і 38 бронемашин

Про це 15 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 15 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 343 890 (+1090) осіб,
- танків ‒ 5706 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 10 654 (+38),
- артилерійських систем – 8099 (+11),
- РСЗВ – 920 (+0),
- засобів ППО ‒ 605 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6226 (+20),
- крилатих ракет ‒ 1608 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
- підводних човнів — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 699 (+24),
- спеціальної техніки — 1189 (+4).
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