Уночі РФ атакувала Хмельниччину «шахедами»: лунали вибухи

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає «Еспресо.Захід«.

О 00:28 він написав про роботу сил ППО в Шепетівському районі. Згодом він повідомив, що сили протиповітряної оборони також працювали у Хмельницькому районі.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала з 22:58 чотирнадцятого грудня до 01:06 п’ятнадцятого грудня.

Вранці у Хмельницькій ОВА уточнили, що уночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО знешкодили 3 БПЛА типу «Shahed».

«Інформація про травмованих та руйнування не надходила», — йдеться у повідомленні.

Таку ж інформацію підтвердили і в Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

«У ніч на 15 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу «Shahed» з території РФ. В межах Хмельницької області нашим мобільним вогневими групами було знищено три «шахеди», — йдеться у повідомленні.