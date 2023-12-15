У Мелітополі окупанти випустили на вулиці підслуховувачів, щоб контролювати населення

За словами місцевих, в окупованому Мелітополі побільшало людей, які дуже уважно прислухаються до приватних розмов. Окупанти намагаються залякати людей і придушити будь-який спротив

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Отримую повідомлення від наших мешканців, про те, що на вулицях міста побільшало людей (в основному, чоловіків), які дуже уважно прислухаються до приватних розмов. Очевидно, що люди, які висловлюють негатив говорять правду про окупаційну владу, опиняться «під ковпаком» рашистів», — написав він.

За його словами, також українська розвідка фіксує появу в складі груп силовиків, які проводять обшуки будинків на ТОТ, так званих «спеціалістів з аналізу поведінки». Задача цих наглядачів — додатково залякати мешканців і «виявити» людей які нібито щось приховують.

Федоров пояснює, що окупанти вишукують «неблагонадійних», намагаючись залякати людей і придушити будь-який спротив.