США приветствовали решения ЕС по Украине, Молдове и Грузии

США приветствуют решения Европейского совета по расширению ЕС как мощное подтверждение европейского будущего кандидатов и потенциальных кандидатов в ЕС, заявил Госдепартамент.

Заявление прозвучало после того, как в четверг Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а также с Боснией и Герцеговиной, и предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что эти решения «дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать реформы, необходимые для реализации их устремлений, связанных с ЕС».

«Это исторический момент для Европы и трансатлантического партнерства», – добавил он.

«Соединенные Штаты по-прежнему решительно поддерживают процесс расширения ЕС, и мы с нетерпением ждем возможности поддержать кандидатов и потенциальных кандидатов в ЕС, которые продолжают осуществлять важные реформы на пути к членству в ЕС», – указал Миллер.

«В этот поворотный момент для трансатлантического сообщества мы призываем их воспользоваться этой возможностью, чтобы в полной мере реализовать их демократический и экономический потенциал и обеспечить их будущее в Европе», – заявил представитель Госдепартамента.