Словацькі перевізники припинили блокаду кордону з Україною

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає «Еспресо.Захід«.

«Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується. За інформацією, яка надійшла вчора ввечері українським прикордонникам, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в’їзд у Словаччину перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке», — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що з моменту припинення блокування станом на 09:.00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

Раніше журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі писав, що за його інформацією, словацькі перевізники зняли блокаду кордону о 23:30 увечері 14 грудня.