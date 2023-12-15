Прогноз погоди на вихідні 16–17 грудня: зимова сльота

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних в Україні загалом буде відповідати календарній нормі. Проте назвати її стабільною та однорідною не можна — у різних регіонах очікуються мокрий сніг і сильні дощі, плюсова температура вдень і помірні морози вночі.

Погода у суботу 16 грудня

У суботу майже в усіх областях термометри вдень покажуть 0 °С. Уночі найхолодніше буде на півночі — до -9 °С, у центрі та на заході — до -5…-7 °С, на сході — -3…-4 °С. Нічна температура в південних регіонах становитиме близько 0 °С.

Загалом істотних опадів не передбачається. Невеликий сніг пройде лише на заході України, місцями — мокрий сніг, тому всім учасникам дорожнього руху варто бути особливо уважними. Метеочутливим людям радимо провести день у «полегшеному» режимі — зранку очікується невелика магнітна буря (G1).

Погода в неділю 17 грудня

У неділю практично всі регіони країни, крім південних та східних, накриє мокрим снігом із дощем (до 9 мм опадів у Сумській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях). На Рівненщині пройде сильний дощ. Виходячи з такого синоптичного прогнозу, краще заздалегідь спланувати вихідний так, щоб не надто приємна погода не зіпсувала його. Що ж, є чудова нагода поспілкуватися і розважитися вдома, у родинному колі.

У більшості областей термометри покажуть +2…+4 °С (уночі — близько 0 °С). На півночі, у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях очікується близько 0 °С (уночі — -4…-6 °С). Найхолодніше буде на Луганщині: вдень стовпчики термометрів опустяться до -3 °С, уночі — до -7 °С.

Погода в понеділок 18 грудня

У багатьох регіонах України вдень буде плюсова температура. У середньому очікується до +2…+4 °С. Найтепліше буде на півдні, у Рівненській, Волинській і Київській областях — +4…+6 °С, найпрохолодніше — на сході та Закарпатті (близько 0 °С).

На заході, у Київській і Чернігівській областях погода на початку тижня буде похмурою, але без істотних опадів. У центрі та на півдні пройдуть невеликі дощі. У східних областях мокрий сніг із дощем може ускладнити ситуацію на дорогах.

Народні прикмети та вірування

Якщо 16 грудня було безвітряно та сніжно, на погоду найближчим часом чекали ясну та теплу. Дощовий же день обіцяв досить прохолодне та похмуре літо.

Морозна погода 17 грудня вважалася провісницею сильних холодів аж до березня. А іній на деревах цього дня обіцяв хороший урожай фруктів.