Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування

Про це інформує посольство України в Південній Кореї.

Вказано, що Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії «DOK-ING» у межах забезпечення потреб України в розмінувальній техніці.

Станом на п’ятницю, 15 грудня, техніка прибула в пункт призначення: її розподілять між підрозділами ДСНС, які залучені до гуманітарного розмінування деокупованих територій України.

«Посольство висловлює щиру вдячність уряду Республіки Корея за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку», — йдеться у повідомленні.