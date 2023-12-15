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Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування

  • машина для розмінування

Про це інформує посольство України в Південній Кореї.

Вказано, що Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії «DOK-ING» у межах забезпечення потреб України в розмінувальній техніці.

Станом на п’ятницю, 15 грудня, техніка прибула в пункт призначення: її розподілять між підрозділами ДСНС, які залучені до гуманітарного розмінування деокупованих територій України.

«Посольство висловлює щиру вдячність уряду Республіки Корея за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку», — йдеться у повідомленні.

15 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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