Patriot, спецтехніка і боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Також Німеччина передала:

дев’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8×8 HX81;

вісім тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

«Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань у наступні роки становлять 10,5 млрд євро. Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні», — йдеться у повідомленні уряду ФРН.