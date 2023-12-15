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Patriot, спецтехніка і боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Також Німеччина передала:

  • дев’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;
  • три безпілотні машини для розмінування;
  • 14 систем виявлення дронів;
  • вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • чотири причепи до тягачів 8×8 HX81;
  • вісім тягачів Zetros;
  • понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

«Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань у наступні роки становлять 10,5 млрд євро. Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні», — йдеться у повідомленні уряду ФРН.

15 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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