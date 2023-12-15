Patriot, спецтехніка і боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Про це повідомляє уряд Німеччини.
Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.
Також Німеччина передала:
- дев’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;
- три безпілотні машини для розмінування;
- 14 систем виявлення дронів;
- вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- чотири причепи до тягачів 8×8 HX81;
- вісім тягачів Zetros;
- понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.
«Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік), а додаткові дозволи для прийняття зобов’язань у наступні роки становлять 10,5 млрд євро. Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні», — йдеться у повідомленні уряду ФРН.
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