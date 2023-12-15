«Не зраджуйте людей та їхньої віри у Європу»: Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Відеозвернення президента до європейських лідерів опублікувала його пресслужба.

«Сьогодні день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна буде нагородою засіданню в Брюсселі», — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що не знає жодної причини, з якої перемовини про вступ України до ЄС не можуть розпочатися зараз.

«Цими днями я говорив із багатьма з вас. Ми з вами говоримо про рішення, яке було обіцяне. І я не чув жодного контраргументу щодо того, чому ми не повинні дотримуватися плану, затвердженого всією Європою», — заявив президент.

Він підкреслив, що Україна виконала всі рекомендації й ухвалила ключові закони.

«Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації як рухатися. Ми ухвалили ключові закони. Я прошу вас сьогодні про одне – не зраджувати людей та їхньої віри у Європу. Європа повинна перемагати, договори мають виконуватися, а слова повинні мати значення», — сказав Зеленський.