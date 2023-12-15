Китайські шпигуни завербували європейського політика, який брав участь у операції з розколу Заходу

Китайські шпигуни понад три роки використовували Франка Крейєльмана, бельгійського ультраправого політика, у ролі свого агента протягом трьох років з метою впливу на рішення Заходу.

Про це пише FT.

Розслідування виявило листування між Даніелем Ву, офіцером Міністерства держбезпеки Китаю, та Крейельманом з 2019 по 2022 р.

Ву направляв Крейєльмана впливати на обговорення в Європі — від утисків у Гонконгу до переслідування уйгурів у Сіньцзяні. Наприклад, він просив переконати депутатів Європарламенту заявити, що Сполучені Штати та Британія підривають енергетичну безпеку Європи. Однак ці заяви так і не було зроблено.

Метою було створення розбрату між США та Європою, як зазначено у повідомленні від Ву Крейєльману. Розвідслужби чотирьох західних країн підтверджують роботу Ву у Чжецзянській філії МДБ, а також відзначають його активність у Польщі та Румунії.

Текстові повідомлення також розкривають запит Ву допомогти зірвати конференцію на Тайвані та впливати на католицького кардинала у зв’язку з Covid-19. Крейельман який завжди успішно виконував поставлені йому завдання.

Ця операція виявила стратегію Китаю у впливі на політичні дискусії за межами своїх кордонів, наголошуючи на поширених спробах Пекіна впливати на світові політичні процеси, зазначає видання.

Посольство Китаю у Брюсселі заявило, що нічого не знає про події.