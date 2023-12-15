Депутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати, внаслідок чого є 26 поранених.

Джерело: Національна поліція

Повідомляється, що об 11.37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сілької ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

За оновленою інформацією, внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Вказано, що на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.