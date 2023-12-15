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Британська розвідка оцінила ймовірність прориву росіян у напрямку Курахового

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на твіттер британської розвідки.

Станом на п’ятницю, 15 грудня, у британській розвідці відзначають поступове просування російської армії в районі Мар’їнки. Але водночас наголошують, що прорив РФ в напрямку Курахового є малоймовірним.

«Попри своє поступове просування, великий оперативно значущий російський прорив у цьому секторі виглядає вкрай малоймовірним», — йдеться у повідомленні.

За інформацією британців, однією з оперативних цілей РФ у районі є контроль над трасами 00510 та Н15 з метою подальшого просування у напрямку Курахового Донецької області.

15 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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