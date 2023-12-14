В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень

Літо 2023 року в Арктиці стало найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря там становила 6,4°C.

За даними звіту Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) за 2023 рік, середньорічна температура повітря в Арктиці становила 7°C. 2023 рік став шостим найтеплішим роком в Арктиці.

В управлінні зазначають, що Арктика продовжує нагріватися вдвічі швидше, ніж решта земної кулі. Глобальне потепління призвело до виникнення лісових пожеж, танення льодовиків та підвищення рівня моря, пише Reuters.

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Потепління в деяких частинах північної Канади та Канадського арктичного архіпелагу збіглося з низьким рівнем опадів у цих регіонах, і це призвело до масових лісових пожеж, вказано у звіті.

Гренландія втратила ще майже 160 мільярдів тонн льоду. Ця тенденція зберігається з 1998 року.

Літо 2023 року в Арктиці стало найтеплішим за всю історію спостережень

«Потепління в Арктиці має довгострокові наслідки за межами регіону, оскільки танення льоду призводить до підвищення рівня морів, що, своєю чергою, загрожує будівництву, транспортній системі та бізнесу в прибережних містах.

Втрати льоду з льодовикового щита Гренландії цього року були значно нижчими за середній показник протягом 22 років через рясні снігопади, але спека все одно взяла своє. Показник площі льоду, яка щодня тане, наблизився до історичного рекорду«, – йдеться в доповіді.

За словами директорки з кліматичних наук Союзу занепокоєних вчених (Union of Concerned Scientists) Бренди Еквурцель, «незворотна шкода клімату, спричинена потеплінням у Арктиці, матиме вплив на Північну Америку та Євразію».

У доповіді також детально описані «недвозначні докази озеленення Арктики» – підвищення температури, збільшення кількості опадів і швидкості танення льодовиків сприяли росту чагарників і дерев.

Так звана «пікова зелень тундри» в Арктиці досягла третього найвищого рівня за 24 роки досліджень.Озеленення може прискорити зміну клімату, вивільняючи велику кількість вуглекислого газу, який зберігався у вічній мерзлоті, наголошують науковці.

Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй оголосила 2023 рік найспекотнішим за всю історію людства.