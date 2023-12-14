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Українські сили за добу ліквідували 1300 окупантів

Про це 14 грудня пише Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 14.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 342 800 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 5692 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 616 (+22),
  • артилерійських систем – 8088 (+12),
  • РСЗВ – 920 (+1),
  • засобів ППО ‒ 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33),
  • крилатих ракет ‒ 1606 (+10),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів — 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 675 (+13),
  • спеціальної техніки — 1185 (+9).
14 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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