Українські сили за добу ліквідували 1300 окупантів

Про це 14 грудня пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 342 800 (+1300) осіб,
- танків ‒ 5692 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 10 616 (+22),
- артилерійських систем – 8088 (+12),
- РСЗВ – 920 (+1),
- засобів ППО ‒ 605 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33),
- крилатих ракет ‒ 1606 (+10),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
- підводних човнів — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 675 (+13),
- спеціальної техніки — 1185 (+9).
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