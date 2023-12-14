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Минулої доби на фронті відбулося 120 боєзіткнень, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 57 атак Японія, Британія й Італія підписали спільну угоду щодо розробки нового винищувача » Українські сили за добу ліквідували 1300 окупантів Українські військові протягом минулої доби відбили 57 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку та знищили 1300 бойовиків і 10 танків Про це 14 грудня пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 342 800 (+1300) осіб,

танків ‒ 5692 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 10 616 (+22),

артилерійських систем – 8088 (+12),

РСЗВ – 920 (+1),

засобів ППО ‒ 605 (+0),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33),

крилатих ракет ‒ 1606 (+10),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 675 (+13),

спеціальної техніки — 1185 (+9).