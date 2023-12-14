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У Польщі місцева влада не дозволила знову заблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»

Про це повідомляє польське видання RMF24, передає «Еспресо.Захід«.

Войцех Сава послався на законодавчу причину, а саме загрозу майну в значних розмірах, зокрема, фінансові втрати підприємців.

«Протест торкнувся не лише водіїв. Втрачають підприємці, люди, які працюють, та інші соціальні групи, які не мають роботи — це вирішальний фактор», — сказав він .

Польські водії мають намір звернутися до суду, а також подадуть 14 грудня нові заяви на протести у кількох місцях.

На оскарження рішення мера вони мають сім днів.

Раніше повідомлялося, що польські протестувальники можуть знову заблокувати пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин».

14 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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