Сенат одобрил масштабный законопроект об оборонной политике

Сенат одобрил законопроект об оборонной политике стоимостью 886 миллиардов долларов, который санкционирует самое большое повышение жалования военнослужащим более чем за два десятилетия и ужесточает контроль над расходами на Украину.

Документ поддержали 87 сенаторов, 13 проголосовали против. Он будет направлен в Палату представителей, где его оппоненты высказывают свои опасения более активно.

Законопроект предусматривает выделение 886 миллиардов долларов на программы национальной обороны в текущем финансовом году, который начался 1 октября. Это примерно на 3% больше, чем в предыдущем году.

Документ предусматривает повышение зарплаты военнослужащим на 5,2%, что является самым большим увеличением более чем за 20 лет.

Законопроект предусматривает создание должности специального генерального инспектора по Украине для проверки использования средств налогоплательщиков по назначению. Это в дополнение к той работе по надзору, которую ведут другие наблюдательные органы.

«Мы будем и дальше следить за этим, но я хочу заверить моих коллег, что нет свидетельств нецелевого использования оружия, предоставленного Украине, или любой другой помощи», – заявил председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс, выступая в поддержку законопроекта.

Что касается Китая, то законопроект предусматривает создание новой учебной программы с Тайванем и требует плана ускорения поставок Тайваню противокорабельных ракет «Гарпун».

Документ также одобряет соглашение, позволяющее Австралии получить доступ к атомным подводным лодкам, которые являются более скрытными и более мощными, чем лодки с обычными двигателями.