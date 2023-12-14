Сенат одобрил масштабный законопроект об оборонной политике

Документ предусматривает создание должности специального генерального инспектора по Украине для проверки использования выделенных Киеву средств
Сенат одобрил законопроект об оборонной политике стоимостью 886 миллиардов долларов, который санкционирует самое большое повышение жалования военнослужащим более чем за два десятилетия и ужесточает контроль над расходами на Украину.
Документ поддержали 87 сенаторов, 13 проголосовали против. Он будет направлен в Палату представителей, где его оппоненты высказывают свои опасения более активно.
Законопроект предусматривает выделение 886 миллиардов долларов на программы национальной обороны в текущем финансовом году, который начался 1 октября. Это примерно на 3% больше, чем в предыдущем году.
Документ предусматривает повышение зарплаты военнослужащим на 5,2%, что является самым большим увеличением более чем за 20 лет.
Законопроект предусматривает создание должности специального генерального инспектора по Украине для проверки использования средств налогоплательщиков по назначению. Это в дополнение к той работе по надзору, которую ведут другие наблюдательные органы.
«Мы будем и дальше следить за этим, но я хочу заверить моих коллег, что нет свидетельств нецелевого использования оружия, предоставленного Украине, или любой другой помощи», – заявил председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс, выступая в поддержку законопроекта.
Что касается Китая, то законопроект предусматривает создание новой учебной программы с Тайванем и требует плана ускорения поставок Тайваню противокорабельных ракет «Гарпун».
Документ также одобряет соглашение, позволяющее Австралии получить доступ к атомным подводным лодкам, которые являются более скрытными и более мощными, чем лодки с обычными двигателями.
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