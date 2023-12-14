РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К

Про пуск ракет повідомили Повітряні сили України.

Зазначається, що було зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка (село в Кулебацькому міському окрузі Нижньогородської області) і здійснено пуски ракет.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрин повідомив, що в області пролунали два вибухи. Постраждалих і руйнувань немає.

«Ворог атакував Хмельниччину ракетами. Під час повітряної тривоги (14:09 — 14:57) у Старокостянтинівській ОТГ Хмельницького району стався вибух. Пізніше під час наступної повітряної тривоги (15:36 — 16:15), в районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району, також стався вибух. На місцях падіння ракет працюють відповідні служби», — написав він.

Також Telegram-канали повідомляли про вибухи в Києві.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що тривога в області лунала 4 рази.

«Постраждалих немає. Влучань у об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформація перевіряється», — написав він.