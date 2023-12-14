Режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіґ очолить журі Каннського кінофестивалю 2024

Про це пише Screen Daily.

На додачу до того, що Ґрета Ґервіґ стала рекордсменкою року — її стрічка «Барбі» стала найкасовішою в історії компанії Warner Bros, а сама режисерка — першою жінкою з бокс-офісом понад $1,4 млрд, — вона буде першою американкою за тривалий період, яка очолить журі Каннського фестивалю.

40-річна режисерка також є наймолодшою головою журі після Софі Лорен, яка очолювала журі в 1966 році, коли їй було 32, другою американкою, яка зіграла цю роль після Олівії де Гевіленд у 1965 році, і другою жінкою-режисеркою після Джейн Кемпіон у 2014 році.

У своїй заяві фестиваль назвав Ґервіґ «героїнею сучасності» та «послом незалежного американського кіно», якій вдалося «звузити прірву між мистецтвом та індустрією».

Айріс Кноблох, президент фестивалю, і Тьєррі Фремо, генеральний делегат, сказали, що це призначення було «очевидним вибором, оскільки Ґрета Ґервіґ так сміливо втілює оновлення світового кінематографа, для якого Канни кожного року є і попередником, і резонансом».

«Окрім сьомого мистецтва, вона також є представницею епохи, яка руйнує бар’єри та змішує жанри, підносячи таким чином цінності інтелекту та гуманізму», — додали Кноблох і Фремо у спільній заяві.

Ґервіг була впливовою у світі незалежного кінематографа ще до її прориву з блокбастером про феномен попкультури Барбі. Нині її фільм є фаворитом на отримання «Оскара», церемонія вручення якого відбудеться у березні 2024 року. «Барбі» отримала дев’ять номінацій на «Золотий глобус» і рекордні 18 нагород «Вибір критиків».

Вона відома тим, що написала сценарій та зіграла головну роль у фільмах «Френсіс Ха» та «Володарка Америки» разом із своїм партнером і режисером Ноа Баумбахом, але вийшла на світову сцену як режисерка і сценаристка зі своїм першим сольним фільмом «Леді Бьорд» 2017 року, який отримав п’ять номінацій на «Оскар», включаючи і найкращу режисуру. У 2019 році вона зняла фільм «Маленькі жінки», який був номінований на «Оскар» і отримав кілька нагород. Ґервіґ також є співавтором сценарію майбутнього бойовика Disney «Білосніжка», режисером якого є Марк Вебб, який вийде у 2024 році.

«Я люблю фільми — люблю їх знімати, люблю ходити на них, люблю про них говорити. Як кіноман, Канни завжди були вершиною того, чим може бути універсальна мова кіно. Бути в місці вразливості, в темному кінотеатрі, наповненому незнайомими людьми, дивитися новий фільм — це моє улюблене місце. Я вражена, схвильована і зворушена бути президенткою журі Каннського кінофестивалю. Я не можу дочекатися, щоб побачити, які подорожі чекають на всіх нас!», — прокоментувала новину Ґервіґ.

77-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 14 до 25 травня 2024 року.