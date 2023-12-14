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На Хмельниччині після атаки без жертв і руйнувань — обладміністрація

Постраждалих і руйнувань унаслідок російської ракетної атаки по Хмельницькій області немає, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Сьогодні вдень під час повітряних тривог у Хмельницькому районі були вибухи. На місцях падіння ракет працюють відповідні служби. За наявною інформацією, постраждалих і руйнувань в обох випадках не зафіксовано», — написав Тюрін у фейсбуці в четвер.

Як повідомлялося, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили ракети по району м. Старокостянтинова Хмельницької області, а пізніше, що через 10 хвилин після оголошення тривоги в Хмельницькій області був приліт.

14 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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