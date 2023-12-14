Для вступу України до ЄС знадобиться багато років, якщо перемовини розпочнуться, – Рютте

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, передає УНІАН.

В очільника уряду Нідерландів запитали, чи дійсно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається заблокувати початок переговорів з Україною.

«Ми побачимо. Я розмовляв з ним телефоном на цих вихідних. Ми продовжуємо нашу розмову. Треба з’ясувати, як далеко ми можемо дійти. Я думаю, що це має вирішальне значення, що сьогодні у нас буде позитивне рішення щодо наступних кроків для України у перемовинах про вступ. У будь-якому випадку мине багато років, перш ніж відбудеться приєднання», — наголосив Рютте.

За його словами, Україна зробила багато для того, аби розпочати перемовини про майбутній вступ уже під час війни. Також Рютте додав, що Україна воює не тільки за себе, а й за безпеку в усій Європі.