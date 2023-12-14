Частка тих, хто готовий до територіальних поступок РФ, зросла порівняно з травнем 2022 року

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Якщо у травні 2022 року проти територіальних поступок Росії були 82% опитаних, то у грудні 2023 року таких 74%.

У регіональному вимірі станом на грудень 2023 року на заході 76% опитаних виступають проти поступок, у центрі – 79%, на півдні – 68%, а на сході – 69.

У травні 2022 року було 84%, 85%, 83% і 68% відповідно.

«В Україні після широкомасштабного вторгнення відбувався сплеск оптимізму, який, зокрема, супроводжувався категоричністю в питаннях територіальних поступок. Було природно очікувати, що чим довше триватиме війна, тим ми будемо свідками «повернення» показників до дещо нижчих рівнів. Певний період оптимізм підтримувався яскравими перемогами на Півночі України, Харківщині та Херсонщині, проте на тлі складного 2023 року ми бачимо низхідні тенденції», — прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

За його словами, в умовах невизначеності важко сказати, якою буде далі траєкторія. Можливо, частка тих, хто готовий до територіальних поступок, і надалі зростатиме, зазначив Грушецький.

«Наразі можна впевнено припускати, що ключовою для суспільних настроїв буде позиція західних партнерів і їхня належна підтримка України», — додав він.

Опитування проводили з 29 листопада до 9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.