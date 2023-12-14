Білий дім: у США залишився 1 мільярд доларів на Україну

У бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів, повідомила на брифінгу у Білому домі в середу 13 грудня речниця Карін Жан-Пʼєр.

За її словами, йдеться про бюджет на поповнення запасів, за допомогою якого Міністерство оборони купує нову зброю та обладнання в американських виробників для заміни обладнання, яке США надсилають Україні.

Вона також повідомила, що Америка використала вже 96% коштів на поповнення запасів Пентагона, а решту 4% Міноборони готується використати цього місяця.

“Як тільки у нас закінчаться ці кошти, ми не зможемо поповнювати власні запаси і замінити те, що ми надсилаємо в Україну. Ось що поставлено на карту”, — заявила речниця.

Вона пояснила, що це одна з причин приїзду президента України Володимира Зеленського і його зустрічей у Конгресі.

Відповідаючи на питання журналіста, чи вдалося українському президентові якось вплинути на ситуацію, Жан-Пʼєр наголосила, що переговори щодо фінансування ще тривають, але розголошувати їхні деталі вона не може. Однак, на думку посадовиці, цей візит був важливим.

“Я пам’ятаю, як він розповідав про те, через що вони проходять, про дітей, людей, які втратили життя, які втратили все. Хто про це може краще розповісти, як не сам президент? Тому дуже важливо, що він поговорив із сенаторами, з членами Палати представників та з президентом Байденом”, — сказала Жан-Пʼєр.

На цьому ж брифінгу представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Зеленський був переконливим під час спільної пресконференції із президентом Байденом щодо необхідності подальшої підтримки України, та що це означає не лише національну безпеку України, а й США. Однак, зазначив посадовець, про те, чи вдалося переконати Зеленському конгресменів, треба питати у них.

За словами Кірбі, непублічно триває кропітка робота між адміністрацією президента та Конгресом щодо переговорів та пошуку компромісу щодо додаткового фінансування та міграційної політики. Посадовець вчергове наголосив, що фінансування треба ухвалити «невідкладно».

«У році залишилося не так багато днів. Не так вже й багато можливостей надати безпекову допомогу Україні. Отже, це терміново. Ми готові брати участь у добросовісних переговорах і йти на компроміси, оскільки потрібно, щоб обидві сторони рухалися вперед. Президент і вся команда дуже старанно працюємо над цим», — повідомив Кірбі.

Жан-Пʼєр також зауважила, що конгрес не мусить іти на канікули, доки не затвердить пакет про додаткове фінансування потреб України, Ізраїлю, Індо-тихоокеанського регіону та безпеки кордону. Відсутність таких рішень мала б негативні наслідки, переконана речниця Білого дому.

“Це підбадьорило б агресорів у всьому світі. Світ спостерігає за тим, що роблять республіканці в Конгресі. Москва, Пекін та Іран — усі спостерігають. Республіканці Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли є важлива робота для безпеки Сполучених Штатів і світу”, — заявила речниця Білого дому.