Єврокомісія розблокувала 10,2 млрд євро для Угорщини перед самітом ЄС

Про це пише угорське видання Nepszava.

Сьогодні, 13 грудня, Єврокомісія визнала реалізацію судової реформи Угорщини, в результаті чого розблокувала 10,2 млрд євро, які були заморожені рік тому через занепокоєння щодо верховенства права в країні. Це частина коштів, решта, близько 12 мільярдів, залишаються заблокованими, оскільки Угорщина ще не запровадила умови верховенства права та боротьби з корупцією.

В офіційному поясненні Єврокомісії йдеться, що розблокування не пов’язане з погрозами прем’єра Угорщини Орбана накласти вето на рішення про фінансову та політичну підтримку України, яке розглядатиметься завтра, 14 грудня, на саміті ЄС у Брюсселі.

Щоправда, лідери чотирьох домінуючих фракцій Європарламенту висловили стурбованість позитивною оцінкою судової реформи в Угорщині в листі президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Оскільки законодавчі поправки ще не були застосовані, а лише ухвалені.