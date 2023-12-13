 
«  
  »

ЗСУ за добу ліквідували 3 артсистеми, 18 танків і 850 солдатів армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 13.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 13 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 341 500 (+850) осіб,
  • танків ‒ 5682 (+18),
  • бойових броньованих машин ‒ 10 594 (+15),
  • артилерійських систем – 8076 (+3),
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засобів ППО ‒ 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1596 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
  • підводних човнів — 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 662 (+12),
  • спеціальної техніки — 1176 (+6).
13 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  