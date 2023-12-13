Росіяни вдарили по Україні «Іскандерами» і запустили «шахеди» Єврокомісія затвердила пропозицію Єврораді, як використовувати доходи від заморожених російських активів для відновлення України » ЗСУ за добу ліквідували 3 артсистеми, 18 танків і 850 солдатів армії РФ Протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень між українськими і російськими військами. Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Авдіївському напрямку і за добу ліквідували ще 850 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 13 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 341 500 (+850) осіб,

танків ‒ 5682 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 10 594 (+15),

артилерійських систем – 8076 (+3),

РСЗВ – 919 (+0),

засобів ППО ‒ 605 (+0),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),

крилатих ракет ‒ 1596 (+0),

кораблів/катерів ‒ 22 (+0),

підводних човнів — 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 662 (+12),

спеціальної техніки — 1176 (+6).