ЗСУ за добу ліквідували 3 артсистеми, 18 танків і 850 солдатів армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 13 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 341 500 (+850) осіб,
- танків ‒ 5682 (+18),
- бойових броньованих машин ‒ 10 594 (+15),
- артилерійських систем – 8076 (+3),
- РСЗВ – 919 (+0),
- засобів ППО ‒ 605 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1596 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0),
- підводних човнів — 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10 662 (+12),
- спеціальної техніки — 1176 (+6).
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