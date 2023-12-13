Росіяни вдарили по Україні «Іскандерами» і запустили «шахеди»

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, минулої доби РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні БПЛА.

Також, поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети «Іскандер»). Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.